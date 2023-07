Ruud vence Garín e avança no ATP 500 de Hamburgo; Rublev é eliminado

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 27/07/2023 - 17:34 Compartilhe

O tenista norueguês Casper Ruud, quarto colocado do ranking da ATP e primeiro cabeça-de-chave, eliminou o chileno Cristian Garín (120º) na segunda rodada do torneio ATP 500 de Hamburgo, na Alemanha, nesta quinta-feira (27), enquanto o russo Andrey Rublev, sétimo no mundo, foi eliminado.

Garín começou arrasador mas perdeu força depois. Ruud acabou vencendo a partida de virada por 2 sets a 1, com parciais de 1-6, 6-2 e 6-2.

O chileno perdeu nove games consecutivos entre o segundo e o terceiro sets e não conseguiu se recuperar.

Nas quartas de final, Ruud enfrentará o francês Arthur Fils (71º), contra quem jamais jogou no circuito da ATP.

A principal surpresa do dia foi a eliminação do russo Andrey Rublev, segundo cabeça-de-chave e sétimo do ranking mundial, que foi totalmente dominado pelo tenista ‘da casa’, o alemão Daniel Altmaier (61º), parciais de 6-2 e 6-2.

— Resultados do ATP 500 de Hamburgo desta quinta-feira:

– Simples masculino – Segunda fase:

Casper Ruud (NOR/N.1) x Cristian Garín (CHI) 1-6, 6-2, 6-2

Arthur Fils (FRA) x Dusan Lajovic (SRB) 7-5, 7-5

Lorenzo Musetti (ITA/N.3) x Jozef Kovalík (SVK) 3-6, 6-2, 6-4

Zhizhen Zhang (CHN) x Yannick Hanfmann (ALE) 4-6, 6-1, 6-4

Daniel Altmaier (ALE) x Andrey Rublev (RUS/N.2) 6-2, 6-2

