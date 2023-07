Ruud vence Báez e vai às oitavas do ATP 500 de Hamburgo

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/07/2023 - 16:06 Compartilhe

O tenista norueguês Casper Ruud, número 4 do mundo, se classificou para as oitavas de final do ATP 500 de Hamburgo nesta quarta-feira (26), ao derrotar o argentino Sebastián Báez (64º).

Ruud fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-3, 1-6 e 6-3, em uma hora e 55 minutos.

Na próxima fase, o norueguês vai enfrentar o chileno Cristian Garín (120º), que na terça-feira passou pelo boliviano Hugo Dellien.

Outro dos favoritos ao título em Hamburgo, o russo Andrey Rublev (7º) também se garantiu nas oitavas, ao derrotar o espanhol Bernabé Zapata (54º) por 2 sets a 1, com parciais de 5-7, 6-1 e 7-6 (9/7).

Duas vagas nas quartas de final já foram definidas nesta quarta-feira.

O sérvio Laslo Djere (57º) eliminou o argentino Guido Pella (228º) e o francês Luca Van Assche (77º) bateu o espanhol Alejandro Davidovich (39º).

— ATP 500 de Hamburgo

– Simples masculino – Primeira rodada:

Casper Ruud (NOR) x Sebastián Báez (ARG) 6-3, 1-6, 6-3

Andrey Rublev (RUS) x Bernabé Zapata (ESP) 5-7, 6-1, 7-6 (9/7)

– Simples masculino – Oitavas de final:

Luca Van Assche (FRA) x Alejandro Davidovich (ESP) 3-6, 7-6 (7/5), 6-4

Laslo Djere (SRB) x Guido Pella (ARG) 6-2, 3-6, 6-3

./bds/dr/cb

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias