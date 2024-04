Ruud elimina Etcheverry e vai à final do ATP 500 de Barcelona

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 20/04/2024 - 13:39 Para compartilhar:

O norueguês Casper Ruud, número seis do mundo, se classificou neste sábado (20) para a final do torneio ATP 500 de Barcelona ao vencer o argentino Tomás Etcheverry por 2 sets a 0, parciais de 7-6 (8/6) e 6-4.

O duas vezes finalista de Roland Garros (2022 e 2023), que chega a sua quarta final em 2024, confirmou assim a sua boa fase poucas semanas antes do torneio parisiense, no qual será um dos favoritos.

Ruud, terceiro cabeça de chave, não perdeu um único set na capital catalã nesta semana.

Porém, teve que mostrar toda a sua tenacidade para dominar o argentino, que o levou ao tie-break em um primeiro set muito acirrado.

No segundo, o norueguês começou quebrando o serviço do adversário, que devolveu a quebra, mas no nono game, Ruud voltou a quebrar o saque de Etcheverry e depois fechou o set e o jogo com seu serviço.

O norueguês aguarda agora o vencedor na final do duelo entre o grego Stefanos Tsitsipas, sétimo do mundo, e o sérvio Dusan Lajovic.

Se Tsitsipas vencer, o grego e o norueguês repetirão a final do Masters 1000 de Monte Carlo que o primeiro venceu no último domingo.

