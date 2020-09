Russomanno lidera em São Paulo com 29%, segundo pesquisa Datafolha

O deputado federal Celso Russomanno (Republicanos) lidera a corrida pela Prefeitura de São Paulo, com 29% das intenções de voto, segundo pesquisa Datafolha divulgada no início da madrugada desta quinta-feira, 24, pela Folha de S.Paulo. O atual prefeito da capital paulista, Bruno Covas (PSDB), é o segundo, com 20%. Guilherme Boulos (PSOL), com 9%, e Márcio França (PSB), com 8%, estão empatados tecnicamente na terceira posição.

Quatro candidatos têm 2% das intenções de voto cada: Jilmar Tatto (PT), Arthur do Val (Patriota), Andrea Matarazzo (PSD) e Vera Lúcia (PSTU). Joice Hasselmann (PSL), Levy Fidelix (PRTB), Marina Helou (Rede), Orlando Silva (PCdoB) e Filipe Sabará (Novo) aparecem com 1%. A candidatura de Sabará, porém, foi suspensa provisoriamente pelo Novo na terça-feira, 23.

Os dados se referem à pesquisa estimulada, na qual uma lista com os nomes dos candidatos é apresentada aos participantes do levantamento. Na pesquisa espontânea, Covas tem 8% e Russomanno e Boulos têm 5% cada.

A pesquisa foi feita de forma presencial, com 1.092 eleitores, entre os dias 21 e 22. A margem de erro é de três pontos porcentuais para cima ou para baixo.

O levantamento foi registrado no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo sob o número 06594/2020.

