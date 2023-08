Russo suspeito de espionagem em prol de Israel é preso no Líbano

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 28/08/2023 - 13:41 Compartilhe

A Justiça militar no Líbano interroga um russo preso por suspeitas de espionagem a favor de Israel, indicou à AFP uma autoridade dos serviços de segurança libaneses nesta segunda-feira (28).

O funcionário esclareceu que as autoridades prenderam este homem há duas semanas, tendo como base as informações transmitidas pelo poderoso Hezbollah pró-Irã.

Segundo as informações do grupo xiita, esse russo “foi recrutado pelos israelenses, que lhe pediram que fizesse o reconhecimento da existência” do Hezbollah nos subúrbios de Beirute, onde está seu quartel general, e no sul do Líbano.

O homem foi preso no aeroporto internacional de Beirute quando tentava sair do Líbano com sua esposa e filho, segundo a mesma fonte.

Após sua prisão, foi enviado para a Justiça militar, que o interrogou.

Em um comunicado divulgado pela agência de notícias russa, Ria Novosti, a embaixada da Rússia no Líbano indicou que tentava obter esclarecimentos sobre as circunstâncias da prisão e ter “um acesso consular” ao russo preso.

