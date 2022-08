Russo supera ucraniano e é reeleito presidente da Federação Internacional Xadrez

AFP 07/08/2022 - 9:21 Compartilhe

O ex-vice-primeiro-ministro russo Arkady Dvorkovich foi reeleito neste domingo na Índia presidente da Federação Internacional de Xadrez (FIDE), derrotando um rival ucraniano, uma vitória significativa para Moscou.

Dvorkovich, de 50 anos, foi o vice-premiê do presidente Vladimir Putin de 2012 até sua eleição para a presidência da FIDE em 2018.

Ele recebeu o apoio de 157 das 179 federações nacionais de xadrez reunidas em Chennai (Índia), anunciou o presidente da comissão eleitoral da FIDE, Roberto Rivello.

Seu rival, o grande mestre ucraniano Andrii Baryshpolets, recebeu apenas 16 votos. Cinco federações optaram pela abstenção e uma votou nulo.

A reeleição de Dvorkovich é uma “vitória muito significativa”, celebrou o Kremlin. “Evidentemente é uma ótima notícia”, disse o porta-voz do governo russo, Dmitri Peskov.

Depois da invasão russa da Ucrânia em 24 de fevereiro, muitos representantes russos foram afetados por sanções e alguns competidores foram excluídos de entidades esportivas internacionais. Mas Dvorkovich conseguiu manter o posto.

Antes da votação na assembleia geral da FIDE em Chennai, que acontece à margem da Olimpíada de Xadrez, Baryshpolets acusou Dvorkovich de manter “enormes vínculos com o governo russo”.

“Você, Arkady, é responsável pelo que acontece agora na Ucrânia. É responsável pela ascensão do governo russo e pala máquina de guerra da Rússia. E nós, como mundo do xadrez, como podemos permitir isto?”, questionou o ucraniano.

Dvorkovich respondeu que adotou “uma posição forte a respeito dos trágicos eventos na Ucrânia” e que apoiou uma redução da participação da Rússia na FIDE.

Em março, Dvorkovich pareceu criticar a ofensiva russa quando ao declarar que seus “pensamentos estão com os civis ucranianos”.

“As guerras não matam apenas vidas inestimáveis. As guerras matam esperanças e aspirações, congelam ou destroem relacionamentos e vínculos”, disse Dvorkovich ao site de notícias americano Mother Jones.

Mas diante da onda de críticas que seus comentários receberam na Rússia, Dvorkovich declarou que “não havia espaço para o nazismo ou o domínio de alguns países sobre outros”.

Estas palavras foram percebidas como um apoio ao Kremlin, que retrata a Ucrânia como um país comandado por nazistas e acusa o Ocidente de tentar dominar o país vizinho.

– Domínio histórico da Rússia –

A Rússia domina o mundo do xadrez há décadas. Durante 23 anos, o excêntrico político e bilionário russo Kirsan Ilyumzhinov comandou a FIDE, até sua expulsão em 2018. Ilyumzhinov alegava ter encontrado extraterrestres.

Dvorkovich, no entanto, foi considerado um administrador competente, especialmente durante a pandemia de covid-19.

Ele escolheu o indiano Viswanathan Anand, cinco vezes campeão do mundo e um dos nomes mais importantes do xadrez atual, como seu companheiro de chapa nas eleições da FIDE.

“Nós concorremos com base em um histórico sólido e das conquistas dos últimos quatro anos de Dvorkovich e sua equipe”, disse Anand em entrevista à AFP em julho.

“As decisões do presidente demonstraram claramente que ele é independente da influência do Kremlin. Além disso (a FIDE) desenvolveu laços com vários patrocinadores e países, e conseguiu organizar a maioria dos eventos da FIDE, como o Campeonato Mundial (…) fora da Rússia”, acrescentou.

Em um comunicado, a FIDE afirma que “a vitória por ampla margem de Dvorkovich demonstra que ele conquistou a confiança das federações que integram a FIDE e da comunidade do xadrez em geral”.

“Não julgaremos os cúmplices da votação de hoje, a história fará isso”, reagiu no Twitter a conta “Fight for Chess”, que reúne a equipe de campanha de Baryshpolets.

