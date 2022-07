Russo marca letra ‘Z’ na pele com ferro em brasa para apoiar Putin e guerra na Ucrânia

Russos que apoiam a invasão da Ucrânia promovida pelo presidente Vladimir Putin têm usado um símbolo da letra ‘Z’ como forma de demonstrar apoio à guerra. Em um vídeo, divulgado pelo jornal bielorrusso Nexta, é possível ver um homem usando um ferro em brasa no formato do símbolo para marcar o peito.







People in #Russia express their support for the aggression against #Ukraine by putting a red-hot iron on their skin. pic.twitter.com/1cZWxBeWHl — NEXTA (@nexta_tv) July 29, 2022

Na gravação, é possível ver o homem sentado no chão e de olhos fechados. Outra pessoa aparece segurando o ferro em brasa com formato da letra Z. Em seguida, a pessoa encosta a marca no peito do homem. Após a marcação, o homem se levanta e começa a gritar em russo com um braço levantado.

Desde o início da invasão russa na Ucrânia, a letra “Z” em veículos militares russos tornou-se um símbolo muito presente no espaço público da Rússia: de carros a esmaltes de unhas.

Embora existam muitas teorias sobre o significado desta letra, o “Z” é hoje um símbolo de apoio aos soldados, que desperta paixões a favor e contra.

Em muitas regiões russas (mesmo nas mais isoladas) multiplicam-se as manifestações de apoio à operação na Ucrânia, com mensagens como “Não abandonaremos os nossos”, coros de mulheres que usam o “Z” no peito, táxis com o “Z” pintado na janela e carros estacionados em forma de “Z”.

* Com informações da AFP