Russo estoura em 2,1kg na pesagem do UFC Vegas 20; luta de Alex Cowboy é cancelada Dos 20 lutadores escalados para o evento, apenas o meio-pesado Maxim Grishin estourou o limite da categoria; russo terá que pagar parte da bolsa para Dustin Jacoby como multa

Foi realizada nesta sexta-feira (26), a pesagem oficial para o UFC Vegas 20, que será disputado na noite deste sábado (17), nas instalações da companhia em Las Vegas, nos Estados Unidos. Dos 20 lutadores escalados para o evento, apenas o meio-pesado Maxim Grishin estourou o limite da categoria em 2,1kg e marcou 95,5kg. O russo terá que pagar parte da bolsa para Dustin Jacoby (92,8kg) como multa. Na luta principal, válida no peso-pesado, Jairzinho Rozenstruik marcou 115,4kg, enquanto Ciryl Gane registrou 112kg.

Três brasileiros vão fazer parte do show. Nos moscas, Mayra Sheetara pesou com tranquilidade 56,9kg. Já Montana De La Rosa ficou com 57,1kg. Pedro Munhoz nos galos bateu 61,4kg, assim como Jimmie Rivera. Nos leves, Thiago Moisés e Alexander Hernandez ficaram com 70,5kg e 70,7kg, respectivamente.

Vale lembrar que as lutas que não valem cinturão, os lutadores podem usar uma (454g) libra de tolerância.

Alex Cowboy fora do card



Ramazan Kuramagomedov escalado na quinta-feira (25) para enfrentar Alex Cowboy não passou nos exames médicos e foi diagnosticado com uma doença – não revelada pelo UFC. Ambos nem se pesaram. Como não existe tempo hábil para convocar um novo lutador, a luta foi retirada do card e a companhia planeja o reagendamento para o UFC 260, dia 27 de março, também em Las Vegas (EUA). A informação foi dada inicialmente pelo site americano MMA Fighting. Vale lembrar que no começo da semana, Randy Brown – que seria o adversário original do brasileiro – saiu do combate sem informar o motivo.

CARD COMPLETO:

UFC Vegas 20

UFC Apex, Las Vegas (EUA)

Sábado, 27 de fevereiro de 2021

Card principal (22h, horário de Brasília)

Peso-pesado: Jairzinho Rozenstruik (115,4kg) x Ciryl Gané (112kg)

Peso-meio-pesado: Nikita Krylov (93,2kg) x Magomed Ankalaev (93,2kg)

Peso-mosca: Montana de la Rosa (57,2kg) x Mayra Sheetara (56,9kg)

Peso-galo: Pedro Munhoz (61,5kg) x Jimmie Rivera (61,5kg)

Peso-pena: Alex Caceres (66,2kg) x Kevin Croom (66kg)

Card preliminar (20h, horário de Brasília)

Peso-leve: Alexander ernandez (70,8kg) x Thiago Moisés (70,5kg)

Peso-palha: Angela Hill (52,6kg) x Ashley Yoder (52,6kg)

Peso-galo: Alexis Davis (61,2kg) x Sabina Mazo (61,5kg)

Peso-galo: Vince Cachero (61,5kg) x Ronnie Lawrence (61,5kg)

Peso-meio-pesado: Dustin Jacoby (92,8kg) x Maxim Grishin (95,5kg)*

*Estourou em 2,1kg o limite dos meio-pesados

