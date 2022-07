Russo é condenado a 4 anos e 6 meses de prisão por roubar equipamentos de avião especial

O russo Zhora Khachunts foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão em uma colônia penal depois de roubar o equipamento de rádio secreto da aeronave Ilyushin Il-80, conhecida como “avião do fim do mundo”. As informações são do jornal O Globo.







Além da pena, o russo vai pagar uma multa de aproximadamente R$ 227 mil. Khachunts afirma que foi alvo de uma armação das autoridades locais. Em 2020, um representante da empresa Beriev, que fabrica aviões, denunciou à polícia o roubo da carga de uma das aeronaves.

A agência de notícias Taas declarou, na época, que 39 equipamentos foram levados do avião. As investigações das autoridades locais apontaram Zhora como o responsável. As Forças Armadas russas possuem quatro aviões ‘do fim do mundo’, preparados para casos extremos, como conflitos nucleares.