Rússia volta à órbita da Lua após quase 50 anos

ROMA, 16 AGO (ANSA) – A missão russa Luna-25 entrou nesta quarta-feira (16) na órbita da Lua e deve pousar no polo sul do satélite natural da Terra no próximo dia 21 de agosto.

A manobra de entrada na órbita lunar foi confirmada pela agência espacial da Rússia, a Roscosmos, e foi realizada graças a dois acionamentos dos motores da sonda não tripulada.

Essa é a primeira missão russa à Lua desde 1976, há 47 anos.

“Pela primeira vez na história moderna da Rússia, uma estação automática entrou na órbita da Lua”, comemorou a Roscosmos em seu canal no Telegram.

A sonda deve permanecer no satélite natural por pelo menos um ano e coletará amostras do solo do polo sul lunar, que pode conter água em estado sólido.

A Luna-25 também terá um aspecto inédito: em caso de aterrissagem bem-sucedida, se tornará a primeira missão a chegar ao polo sul da Lua, local mais escuro e gelado do que os visitados por astronautas dos Estados Unidos entre 1969 e 1972.

