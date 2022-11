Rússia vira maior fornecedora de fertilizantes à Índia após elevar exportação com descontos

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 21/11/2022 - 12:09 Compartilhe

Por Rajendra Jadhav

MUMBAI (Reuters) – A Rússia se tornou, pela primeira vez, a maior fornecedora de fertilizantes para a Índia na primeira metade do ano fiscal de 2022/23 ao oferecer descontos sobre os preços globais vigentes, conquistando mais de um quinto da participação de mercado, disseram fontes do governo e da indústria.

As importações indianas de fertilizantes da Rússia aumentaram 371%, para um recorde de 2,15 milhões de toneladas nos primeiros seis meses do ano, iniciados em 1º de abril, disse à Reuters um alto funcionário do governo que monitora de perto as importações.

Ele se recusou a ser identificado devido à sensibilidade do assunto.

Em termos de valor, as importações da Índia durante o período aumentaram 765%, para 1,6 bilhão de dólares, disse ele. No último ano fiscal inteiro, a Índia importou 1,26 milhão de toneladas da Rússia.

“A Índia estava lutando para garantir fertilizantes a preços razoáveis após a escalada do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Os suprimentos russos eram oportunos e a preços razoáveis. Isso nos ajudou a evitar uma possível escassez”, disse o funcionário.

Os preços dos fertilizantes dispararam no mercado mundial a partir de março, depois que os países ocidentais impuseram sanções aos embarques de fertilizantes da Rússia e de Belarus, principais exportadores, após a invasão da Ucrânia por Moscou.

Combinadas, Rússia e Belarus responderam por mais de 40% das exportações globais de potássio no ano passado. A Rússia foi responsável por aproximadamente 22% das exportações globais de amônia, 14% das exportações mundiais de ureia e 14% de fosfato monoamônico (MAP) –todos os principais tipos de fertilizantes.

“Foi uma situação vantajosa para Índia e Rússia”, disse um alto funcionário da indústria que negocia com fornecedores estrangeiros em nome de compradores indianos.

“A Índia em alguns casos conseguiu descontos de mais de 70 dólares por tonelada sobre os preços globais. A Rússia conseguiu um grande comprador que pode substituir os compradores europeus.”

O aumento nos suprimentos russos reduziu pela metade as exportações da China para a Índia para 1,78 milhão de toneladas no primeiro semestre de 2022/23.

As exportações de outras origens, como Jordânia, Egito e Emirados Árabes Unidos, também caíram.

No ano fiscal de 2021/22, a participação da Rússia nas importações indianas foi de cerca de 6%, enquanto a China ficou com 24%.

A participação de mercado da Rússia saltou para 21% no primeiro semestre de 2022/23, superando a China como o maior fornecedor da Índia, disse o funcionário.

A compra indiana da Rússia não só ajudou os agricultores locais, mas também outros países dependentes de importações, como Brasil, Argentina, Malásia e Indonésia, ao conter uma alta nos preços globais, disse outro funcionário da indústria baseado em Nova Délhi.

(Por Rajendra Jadhav)

