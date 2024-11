Rússia veta resolução em Conselho de Segurança sobre cessar-fogo no Sudão

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/11/2024 - 12:42 Para compartilhar:

A Rússia vetou, nesta segunda-feira (18), uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas que pedia um cessar-fogo imediato no Sudão e a proteção de civis na guerra que assola o país africano desde abril de 2023.

O projeto da resolução, ao qual a AFP teve acesso, instava as partes a “cessar imediatamente as hostilidades e a se comprometer de boa fé em um diálogo para facilitar as etapas para uma desescalada, com o objetivo de chegar a um acordo urgente sobre um cessar-fogo nacional”.

O Sudão está assolado em uma sangrenta guerra civil desde abril de 2023, colocando o Exército regular, liderado pelo general Abdel Fatah al Burhan, o líder de fato do país, contra as Forças de Apoio Rápido (FAR), paramilitares liderados por seu ex-vice, general Mohamed Hamdan Daglo.

O conflito no Sudão deixou entre 20.000 e 150.000 mortos até o momento, de acordo com diferentes fontes médicas, além de milhões de pessoas deslocadas e uma das piores crises humanitárias do mundo, de acordo com a ONU, que alerta para a fome iminente.

Ambos os lados foram acusados de crimes de guerra, sobretudo o bombardeio indiscriminado de áreas povoadas.

