Rússia veta proposta do Brasil na ONU sobre ajuda à Síria

WASHINGTON, 11 JUL (ANSA) – Durante votação no Conselho de Segurança da ONU, a Rússia vetou nesta terça-feira (11) uma resolução para estender o corredor humanitário por nove meses para levar ajuda à Síria.

O acordo mediado pela ONU que permite a entrega por terra de bens essenciais da Turquia para áreas sírias controladas por rebeldes expirou no último dia 10 de julho. No entanto, muitos membros do Conselho de Segurança, incluindo Estados Unidos e Reino Unido, pediram uma extensão de um ano.

Por sua vez, a Rússia insistiu em apenas seis meses, rejeitando o compromisso de nove meses proposto pela Suíça e pelo Brasil.

A embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Linda Thomas-Greenfield, chamou o veto de “um ato de total crueldade”, enquanto que o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse estar “decepcionado”.

O mecanismo humanitário é considerado vital para milhões de habitantes que vivem em áreas lideradas por rebeldes e, desde 2014, garante que suprimentos essenciais, como água, alimentos e medicamentos, sejam transportados do território turco para o noroeste da Síria. Por isso, os membros do Conselho tentavam há dias chegar a um acordo para estender seu funcionamento. (ANSA).

