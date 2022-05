++ Rússia veta entrada de Zuckerberg e Morgan Freeman ++

ROMA, 21 MAI (ANSA) – Na lista de 963 americanos proibidos de entrar na Rússia, o governo de Vladimir Putin incluiu o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, e o ator Morgan Freeman. A estrela de Hollywood, em particular, é acusada de ter gravado um vídeo em 2017 no qual afirmava que Moscou estava conspirando contra os Estados Unidos.

A proibição de líderes políticos, além de Joe Biden, também diz respeito ao secretário de Estado Antony Blinken e ao chefe do Pentágono, Lloyd Austin. (ANSA).