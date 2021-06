Rússia vence Finlândia pelo Grupo B da Eurocopa

A Rússia venceu a Finlândia por 1 a 0 nesta quarta-feira, em partida válida pela segunda rodada do Grupo B da Eurocopa.

Em São Petersburgo, o gol dos donos da casa foi marcado por Miranchuk, após uma tabela com o atacante Dzyuba na entrada da área adversária, após a qual o meia driblou o marcador e finalizou no canto direito do goleiro Hradecky, no minuto 47.

Com esta primeira vitória nesta edição do torneio continental de seleções, os russos assumem a segunda posição da chave, com os mesmos três pontos que a líder Bélgica, que entra em campo na quinta-feira para fechar a segunda rodada contra Dinamarca, que ainda não pontuou. Já a equipe finlandesa está na terceira posição, também com três unidades.

A Rússia volta a jogar na próxima segunda-feira (21), quando vai encarar os dinamarqueses, na mesma hora em que a Finlândia encara os belgas (16h de Brasília).

— Ficha técnica da partida válida pela segunda rodada do Grupo B da Eurocopa 2020

Estádio: Piter Arena, São Petersburgo (Rússia)

Público: 27.500 especadores

Árbitro: D. Makkelie (HOL)

Gol:

Rússia: Al. Miranchuk (45+2)

Cartões amarelos:

Finlândia: Kamara (22), O’Shaughnessy (90)

Rússia: Barinov (27), Ozdoev (34), Dzhikiya (88)

Equipes:

Finlândia: Hradecky – O’Shaughnessy, Raitala (Soiri 75), Arajuuri (cap), Toivio (Jensen 84), Kamara, Uronen – Lod, Schüller (Kauko 67) – Pukki (Lappalainen 75), Pohjanpalo. T: Markku Kanerva

Rússia: Safonov – Barinov, Diveyev, Dzhikiya – Mario Fernandes (Karavaev 26), Zobnin, Kuzyaev – Ozdoev (Zhemaletdinov 61), Al. Miranchuk (Maksim 85), Golovin, Dzyuba (cap) (Sobolev 85).T: Stanislav Cherchesov

bur-gh/iga/lca

