Rússia vai apresentar plano à Opep para compensar excedente de produção de petróleo em abril

22/05/2024 - 19:23

O Ministério de Energia da Rússia disse nesta quarta-feira, 22, que pretende compensar a produção adicional de petróleo registrada em abril, para continuar cumprindo com as reduções voluntárias acordadas com a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+).

Em nota, o ministério afirma que o país segue “totalmente empenhado nos acordos da Opep+”, e que vai apresentar seus planos de compensação em breve ao secretariado da Opep. Segundo a instituição, a superprodução em abril foi consequência de “características técnicas”.