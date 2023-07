Rússia trabalha em novas rotas para fornecimento de grãos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/07/2023 - 14:01 Compartilhe

MOSCOU, 21 JUL (ANSA) – O governo russo anunciou nesta sexta-feira (21) eu está trabalhando em novas rotas para garantir o fornecimento de grãos ucranianos após suspender o acordo de exportação marítima, considerado essencial para equilibrar os preços globais e combater a fome no mundo.

A informação foi divulgada pela agência Tass, citando o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Vershinin, que ressaltou que as promessas do regime de Vladimir Putin de substituir o trigo ucraniano por entregas gratuitas de cereais aos países africanos “serão mantidas”.

Segundo o vice-chanceler russo, os países africanos “receberão garantias” sobre sua demanda por produtos agrícolas na cúpula entre a Rússia e a África que será realizada em São Petersburgo no final de julho.

Além disso, Vershinin explicou que, se for necessário, as autoridades de Moscou vão inspecionar os navios que navegam no Mar Negro para garantir que não estejam sendo usados para transportar armas.

A declaração é dada após o Ministério da Defesa russo confirmar que o governo de Putin considerará todos os barcos com destino a portos ucranianos como portadores de equipamento militar, e os países de bandeira desses navios serão considerados envolvidos no conflito ucraniano ao lado de Kiev.

Além disso, várias áreas marítimas no noroeste e sudeste da bacia foram temporariamente declaradas perigosas para a navegação.

“Temos de ter a certeza de que o navio transporta alguma coisa má. Isso significa um pedido, uma fiscalização se for o caso, para verificar se isso é verdade ou não”, concluiu o vice-ministro russo. (ANSA).

