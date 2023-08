Rússia: SovEcon eleva estimativa de safra de trigo e milho com melhora na condição climática

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/08/2023 - 18:57 Compartilhe

A consultoria agrícola SovEcon elevou as estimativas de safra dos grãos da Rússia. Para o trigo, a previsão passou de 87,1 milhões de toneladas para 92,1 milhões de toneladas, enquanto o milho foi de 14,6 milhões de toneladas para 14,8 milhões de toneladas. A cevada teve a estimativa de 20,9 milhões de toneladas, ante 18,6 milhões de toneladas anteriores. No total, a safra de grãos e leguminosas da Rússia foi estimada em 142,2 milhões de toneladas, acima das 133,1 milhões de toneladas anteriores.

Segundo a consultoria, as previsões de safra de trigo e cevada foram elevadas por causa de números de rendimento próximos de recorde na região Central. Além disso, o rendimento na região do Rio Volga está mais alto do que as estimativas iniciais. A estimativa de safra de trigo na região Central subiu em 2,2 milhões de toneladas, para 21,1 milhões de toneladas. Para o Vale do Volga, a estimativa ficou em 17,8 milhões de toneladas, aumento de 2,1 milhões de toneladas.

“As condições climáticas melhoraram substancialmente em julho e início de agosto, principalmente para o trigo de primavera, que representa cerca de um terço da safra total. Também aumentamos as estimativas de rendimento para as regiões da Sibéria e dos Urais em virtude de chuvas anteriores”, explica a consultoria.

O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) estimou a safra de trigo da Rússia em 85 milhões de toneladas, do milho em 14,6 milhões de toneladas e da cevada em 19,1 milhões de toneladas.

