Rússia só renovará acordo de cereais se suas demandas forem respeitadas, afirma Putin

O presidente Vladimir Putin disse, nesta quarta-feira (19), que a Rússia estenderá o acordo que permite à Ucrânia exportar grãos pelo Mar Negro se a “totalidade” de suas demandas for aceita, caso contrário, o acordo “não faz mais sentido”.

“Vamos considerar a possibilidade de voltar [ao acordo], com uma condição: que todos os princípios sob os quais a Rússia concordou em participar do acordo sejam levados em consideração e totalmente cumpridos”, disse Putin em uma reunião com sua equipe de governo, transmitida pela TV.

Nesta semana, a Rússia decidiu não prorrogar o acordo que permite a exportação de grãos da Ucrânia, após meses de críticas ao pacto.

Segundo Moscou, suas próprias entregas de produtos agrícolas e fertilizantes são prejudicadas pelas sanções.

A Rússia também exige que bancos e instituições financeiras possam recuperar o acesso ao sistema bancário internacional SWIFT, do qual foram banidos após o início da ofensiva na Ucrânia em 2022.

O setor agrícola da Rússia, um dos maiores exportadores de grãos do mundo junto da Ucrânia, também enfrenta falta de peças de reposição para maquinário e indústria, além de problemas com seguros de navios.

Moscou também exige que o oleoduto que liga a cidade russa de Togliatti à cidade portuária ucraniana de Odessa, usado para a exportação de amônia, um componente essencial dos fertilizantes, volte a funcionar.

