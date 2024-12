Rússia se opõe ao envio de contingente de paz europeu para a Ucrânia

A Rússia se opõe ao eventual envio de um contingente europeu para a Ucrânia, declarou o seu ministro das Relações Exteriores, em um momento em que europeus e americanos refletem sobre o pós-conflito.

“Desde já, não estamos satisfeitos com as propostas feitas em nome dos representantes da equipe do presidente eleito (o americano Donald Trump) de adiar a adesão da Ucrânia à Otan por 20 anos e introduzir na Ucrânia um contingente de manutenção da paz formado por forças britânicas e europeias”, disse Lavrov à agência estatal Tass nesta segunda-feira (30).

Há várias semanas especula-se sobre possíveis negociações de paz futuras, depois de quase três anos de conflito entre Rússia e Ucrânia, que deixou centenas de milhares de mortos e feridos.

Entre as ideias consideradas pelos ministérios das Relações Exteriores europeus e por Washington está a de enviar um contingente militar europeu para a Ucrânia, ao longo da linha da frente que se estende por cerca de 1.000 km.

Esta hipótese, discutida pelo presidente francês Emmanuel Macron e o polonês Donald Tusk em Varsóvia em meados de dezembro, poderia envolver os exércitos de membros da Otan, ou de países com armas nucleares, como França e Reino Unido.

“Obviamente, é cedo para falar (…) sobre forças de manutenção da paz”, declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, em 16 de dezembro.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, pede mais armas e garantias de segurança aos seus aliados ocidentais antes de quaisquer negociações com Moscou.

O seu homólogo russo, Vladimir Putin, continua exigindo a rendição da Ucrânia, a sua renúncia à adesão à Otan e que a Rússia mantenha os territórios ucranianos que anexou.

bur/alf/fio/meb/zm/aa