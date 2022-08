Rússia se diz pronta para discutir caso de atleta dos EUA

Ansa 05/08/2022 - 8:50 Compartilhe

MOSCOU, 5 AGO (ANSA) – O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, confirmou que Moscou está pronta para discutir com os Estados Unidos uma troca de prisioneiros envolvendo a jogadora de basquete Brittney Griner, detida desde fevereiro no país europeu.

“Estamos prontos para discutir esta questão, mas apenas dentro do canal [de comunicação] acordado pelos presidentes Putin e Biden”, disse Lavrov em uma entrevista coletiva no Camboja.

Pouco tempo depois dos comentários do político russo, o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, afirmou que Washington vai “perseguir” essa abertura dos europeus.

Em meio às crescentes tensões entre a Rússia e os Estados Unidos desde o início da intervenção militar de Moscou na Ucrânia, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que as trocas de prisioneiros não devem ser discutidas com a “diplomacia do megafone” e considerou equivocado o comportamento de Washington.

“Essas trocas nunca acontecerão se começarmos a discutir quaisquer nuances do assunto na imprensa. Os americanos já cometeram esse erro, de repente decidiram resolver esses problemas através do método da ‘diplomacia do megafone’. Não é assim que eles são resolvidos, então não faremos comentários”, confirmou Peskov.

Uma das grandes estrelas do basquete norte-americano, Griner foi condenada a nove anos de prisão ao ser considerada culpada por tráfico de drogas na última quinta-feira (4). O prazo foi um pouco menor do que o pedido pela Promotoria da Rússia, que queria uma pena de nove anos e meio e multa de 1 milhão de rublos (cerca de R$ 87,4 mil).

A atleta foi detida em 17 de fevereiro no aeroporto de Moscou, na Rússia, por estar com óleo de cannabis em um cigarro eletrônico. Griner estava indo para o país europeu para atuar por um time local, já que a WNBA estava de férias.

A norte-americana sempre defendeu que não planejou levar drogas para a Rússia e que fazia uso do óleo para tratamento, pois ele é liberado nos Estados Unidos. No entanto, esse tipo de produto é proibido na Rússia.

O presidente dos EUA, Joe Biden, chamou a condenação de Griner de “inaceitável” e disse que Washington “trabalharia incansavelmente” para garantir sua libertação. (ANSA).