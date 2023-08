Rússia retomará acordo de grãos se condições forem respeitadas

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 22/08/2023 - 15:01 Compartilhe

JOANESBURGO, 22 AGO (ANSA) – O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse nesta terça-feira (22) que seu país está pronto para retornar ao acordo para a exportação de grãos dos portos ucranianos no Mar Negro se as condições previstas a favor de Moscou também forem respeitadas, em particular as restrições aos fertilizantes.

A declaração foi dada durante a participação virtual do mandatário russo no Fórum Empresarial do Brics, em Joanesburgo.

A Rússia suspendeu o acordo de exportação marítima de grãos ucranianos, que era considerado essencial para equilibrar os preços globais e combater a fome no mundo, em julho passado.

Na ocasião, a saída do país, um dos maiores exportadores de commodities do mundo, foi amplamente condenada pelo Ocidente.

Logo depois, no entanto, o governo russo sinalizou que vai fornecer cereais gratuitamente a países africanos que precisarem.

Durante sua intervenção no evento, Putin também enfatizou que países irresponsáveis causam inflação e as sanções atropelam todas as normas de livre comércio.

“O comportamento irresponsável de alguns países provoca pressões inflacionárias que pesam particularmente sobre os países mais pobres, enquanto as sanções ilegítimas impostas pelo Ocidente atropelam todas as regras do livre comércio”, concluiu. (ANSA).

