Rússia retira mais de 4.000 pessoas após rompimento de barragem nos Montes Urais

Mais de 4.000 pessoas foram retiradas de uma área inundada após o rompimento de uma barragem em Oremburgo, ao sul dos Montes Urais, na sexta-feira, anunciaram autoridades regionais neste sábado (6).

“4.208 pessoas, incluindo 1.019 crianças, foram evacuadas”, anunciou no Telegram a assessoria de imprensa do governador regional, Denis Pasler, detalhando que pouco mais de 2.500 casas ficaram inundadas nesta região que faz fronteira com o Cazaquistão.

As pessoas retiradas foram levadas para centros de abrigo temporário, informou Pasler em outra mensagem, anunciando ainda ajuda financeira excepcional para os afetados.

As inundações ocorreram um dia após o rompimento de uma barragem, na sexta-feira, em Orsk, cidade na fronteira com o Cazaquistão, segundo o Ministério Público regional, responsável pelo caso.

De acordo com o MP, a prefeitura de Orsk recebeu uma notificação em março por uma possível violação da legislação relativa à proteção da população contra catástrofes de origem natural e humana.

Segundo as autoridades regionais, a barragem foi projetada com base em um nível de 5,5 metros do Ural, o grande rio da região. Um parâmetro muito inferior aos 9,6 metros atuais.

As autoridades regionais alegaram que o derretimento da neve, que representa uma “subida” do nível dos rios na região, incluindo o Ural, estariam associados ao rompimento parcial da barragem.

