Rússia ‘repeliu’ incursão de ‘sabotadores’ ucranianos, diz governador

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 04/09/2023 - 17:19 Compartilhe

O governador da região russa de Briansk, no oeste do país, afirmou que os guardas fronteiriços e membros das forças de segurança “repeliram” uma tentativa de incursão de um grupo de “sabotadores” ucranianos no território russo.

“Funcionários das forças fronteiriças da Rússia e unidades do Ministério da Defesa russo repeliram uma tentativa de penetração do território da Federação Russa por parte de um grupo ucraniano de sabotagem e reconhecimento”, declarou no Telegram o governador de Briansk, Alexander Bogomaz.

A região de Briansk encontra-se no oeste da Rússia e é fronteiriça com Belarus e com a Ucrânia.

Como outras regiões fronteiriças russas, tem sido alvo de ataques regulares das forças ucranianas durante a ofensiva de Moscou na Ucrânia.

bur/cw/jvb/eg/dd/am

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias