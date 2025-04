Rússia ‘repeliu’ ataques na Ucrânia durante a noite em meio a trégua, diz Defesa

A Rússia afirmou neste domingo ter recebido ataques da Ucrânia durante a madrugada, apesar da trégua de Páscoa anunciada pelo presidente russo, Vladimir Putin.

O Ministério da Defesa afirmou em um comunicado que “apesar do anúncio da trégua de Páscoa, unidades ucranianas tentaram atacar posições russas nas áreas de Sukhaya Balka e Bogatyr, na República Popular de Donetsk, durante a noite, mas foram repelidas”, referindo-se a vilarejos na parte controlada pela Rússia na região oriental de Donetsk.

A trégua de Putin

O líder russo ordenou neste sábado que suas tropas mantenham um cessar-fogo na Ucrânia durante a Páscoa. A trégua deveria durar 30 horas, começando às 18h locais deste sábado (12h de Brasília) até meia-noite de domingo (18h de Brasília). Ele pediu que Kiev respeite a pausa nos combates.

O presidente russo fez o anúncio da trégua durante uma reunião televisionada com o chefe do Estado-Maior russo, Valery Gerasimov. “Com base em considerações humanitárias… o lado russo anuncia uma trégua de Páscoa. Ordeno a interrupção de todas as atividades militares neste período”, disse Putin a Gerasimov, em reunião no Kremlin.

“Presumimos que a Ucrânia seguirá nosso exemplo. Ao mesmo tempo, nossas tropas devem estar preparadas para repelir possíveis violações da trégua e provocações do inimigo, bem como quaisquer ações agressivas”, acrescentou Putin.

O Ministério da Defesa russo afirmou ter dado instruções sobre o cessar-fogo a todos os comandantes de grupos na área da “operação militar especial”, o termo do Kremlin para a guerra. As tropas russas cumprirão o cessar-fogo desde que este seja “mutuamente respeitado” pela Ucrânia, afirmou a pasta, em comunicado.

Trégua expirou

No mês passado, Rússia e Ucrânia acertaram informalmente um cessar-fogo parcial temporário, com mediação dos EUA, se comprometendo a suspender por um mês ataques à infraestrutura ucraniana. Após seguidas acusações de violação do acordo de ambos os lados, o Kremlin afirmou nesta sexta-feira que a trégua tinha “expirado”.

O anúncio de Putin ocorreu um dia após o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçar se retirar das negociações de paz entre Kiev e Moscou se não houver avanços. “Se por algum motivo uma das duas partes dificultar muito, simplesmente vamos dizer: ‘Vocês são idiotas. São uns tolos. São pessoas horríveis’, e simplesmente vamos seguir em frente”, afirmou o republicano em referência à Rússia e Ucrânia.

Ele afirmou na sexta-feira que as negociações entre Ucrânia e Rússia estão “chegando a um ponto crítico” e insistiu que nenhum dos lados está “brincando” com ele, em sua tentativa de encerrar a guerra de três anos.

Trump falou logo após o secretário de Estado americano, Marco Rubio, alertar que os EUA podem “deixar de tentar” um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia se não houver progresso nos próximos dias, após meses de esforços fracassados em pôr fim aos combates.

*Com informações da AFP e Deutsche Welle