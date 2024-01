Rússia reivindica tomada de pequena cidade no leste da Ucrânia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 21/01/2024 - 8:21 Para compartilhar:

O exército russo assegurou ter tomado, neste domingo (21), uma pequena localidade na região de Kharkiv, no leste da Ucrânia, embora forças de Kiev tenham assegurado que não tem “nenhuma importância” do ponto de vista militar.

O anúncio é uma demonstração do aumento da pressão nas últimas semanas das forças de Moscou na frente de batalha.

Na quinta-feira passada, o exército russo anunciou a tomada de outra pequena cidade, Veseloye, na região de Donetsk, no leste.

“O povoado de Krakhmalnoye, na região de Kharkiv, foi liberado graças às operações ativas realizadas com sucesso pelas unidades do grupo de tropas ‘Oeste’ na área de Kupiansk”, informou o Ministério da Defesa russo em seu boletim diário de suas operações na Ucrânia.

Esta localidade, onde viviam cerca de 45 habitantes antes de 24 de fevereiro de 2022, fica 30 km a sudeste de Kupiansk, durante meses alvo de ataques das forças russas.

Um porta-voz das forças terrestres ucranianas, Volodimir Fitio, disse a uma televisão ucraniana neste domingo que esta captura “não tem importância estratégica”.

“São umas cinco casas. Foram destruídas pelos russos”, assegurou, explicando que as tropas ucranianas tinham sido trasladadas para posições de reserva, onde “mantêm a defesa, impedindo que o inimigo continue avançando”.

Diante da pressão russa, as autoridades ucranianas ordenaram, esta semana, a evacuação de 26 localidades da região de Kharkiv, onde fica Kupiansk, uma decisão que afeta cerca de 3.000 pessoas, incluindo 279 crianças.

Toda esta área foi ocupada pela Rússia no início da ofensiva ordenada em fevereiro de 2022 pelo presidente russo, Vladimir Putin, até que um ataque relâmpado dos ucranianos liberou a região em setembro do ano passado, obrigando as tropas de Moscou a se retirarem.

