Rússia reivindica controle de outra localidade no leste da Ucrânia

AFP 14/07/2024 - 9:38

A Rússia reivindicou neste domingo o controle de outra localidade no leste da Ucrânia, ao prosseguir com seu avanço nas linhas de defensa ucranianas, mas sem conseguir uma ruptura significativo até o momento.

“Unidades do grupo de tropas Vostok capturaram a localidade de Urozhaine”, na região de Donetsk, anunciou o Ministério da Defesa russo em seu boletim diário.

Esta cidade, localizada na frente sul, fica perto da região de Zaporizhzhia e foi um dos poucos territórios ucranianos capturados durante a ofensiva de 2023.

As tropas russas avançaram no eixo sul-norte, ao longo do rio Mokri Yaly.

A Rússia ganha território no leste da Ucrânia desde o fracasso da grande contraofensiva ucraniana no ano passado e da queda da cidade de Avdiivka, em fevereiro.

As tropas russas enfrentam forças ucranianas com escassez de munição e de novos recrutas.

Em maio, as forças de Moscou também iniciaram uma ofensiva na região de Kharkiv (nordeste), que foi rapidamente contida pelo envio de reforços por parte da Ucrânia, o que obrigou Kiev a ampliar sua mobilização.

O presidente Vladimir Putin exige como condição para a paz a retirada das forças ucranianas de quatro regiões do leste e do sul da Ucrânia que o Exército russo ocupa parcialmente.

As demandas são rejeitadas tanto por Kiev como pelos países ocidentais que apoiam a Ucrânia

