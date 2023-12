++ Rússia registra 14 mortes em ataque ucraniano a Belgorod ++

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 30/12/2023 - 13:01 Para compartilhar:

MOSCOU, 30 DEZ (ANSA) – O número de mortos no ataque ucraniano à cidade russa de Belgorod subiu para 14, com 108 feridos, de acordo com informações do porta-voz do Ministério de Situações de Emergência à agência Tass.

“Doze adultos e duas crianças foram mortos em Belgorod.

Outras 108 pessoas, incluindo 15 crianças, ficaram feridas”, explicou o porta-voz.

O porta-voz da presidência, Dmitry Peskov, afirmou que o presidente russo, Vladimir Putin, foi avisado sobre o ataque.

Em nota, o Ministério da Defesa disse ter interceptado dois mísseis e a maior parte dos foguetes lançados contra a cidade. A Rússia advertiu que o ataque “não ficará impune”. (ANSA).

