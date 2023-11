Rússia quer proibir o ‘movimento LGBT internacional’ por ser ‘extremista’

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 17/11/2023 - 11:05 Para compartilhar:

A Rússia indicou, nesta sexta-feira (17), que pediu a proibição do “movimento público internacional LGBT” como “extremista” e que uma audiência sobre o assunto está marcada para 30 de novembro no Supremo Tribunal russo.

O breve comunicado não especifica se refere-se ao movimento em geral de defesa dos direitos de identidade de gênero e de orientações sexuais minoritárias, ou a organizações específicas de defesa de direitos.

“O Ministério da Justiça russo apresentou uma reclamação legal administrativa perante o Supremo Tribunal para reconhecer o movimento público internacional LGBT como extremista e proibir a sua atividade na Rússia”, afirmou em comunicado.

A Rússia, que se apresenta como um baluarte moral ante o declínio do Ocidente, multiplicou medidas contra as comunidades LGBTQIAP+ nos últimos anos, alegando defender as crianças contra condutas que considera inaceitáveis.

Para os defensores dos direitos humanos, o presidente Vladimir Putin e o seu regime implementam uma política homofóbica e transfóbica.

“O poder russo esquece mais uma vez que a comunidade LGBT+ são pessoas, cidadãos deste país e também de outros. E agora eles não só querem nos fazer desaparecer do espaço público, mas também nos proibir como grupo social”, disse à AFP Dilia Gafurova, diretora da fundação “Sphere” para a defesa dos direitos das pessoas LGBTQIAP+.

“É uma medida típica de regimes repressivos e não democráticos: perseguir os mais vulneráveis”, acrescentou, prometendo “lutar” pelos direitos da comunidade na Rússia.

