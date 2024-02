Rússia quer implantar arma nuclear no espaço para destruir satélites ocidentais, temem os EUA

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 15/02/2024 - 6:22 Para compartilhar:

A Rússia quer colocar armas nucleares no espaço para destruir os satélites ocidentais, de acordo com novos dados alarmantes da inteligência dos EUA.

A possibilidade assustadora foi revelada horas depois de o presidente do Comitê de Inteligência da Câmara, Mike Turner, ter dito publicamente que o Congresso tinha informações sobre uma “séria ameaça à segurança nacional” – provocando intensa especulação.

O Kremlin ainda não lançou armas nucleares em órbita, mas está interessado em fazê-lo, informaram o ABC , o New York Times e o Washington Post na tarde de quarta-feira (14), citando funcionários atuais e antigos.

A implantação sem precedentes de armas nucleares no espaço seria orientada para atingir satélites inimigos, e não para lançar bombas atômicas na Terra, afirmam os relatórios.

Os ataques a satélites podem ameaçar as comunicações, bem como importantes ferramentas científicas e militares. Não está claro se a Rússia realmente desenvolveu uma capacidade nuclear baseada no espaço – ou se está apenas interessada em fazê-lo.

O Washington Post informou que a Rússia “fez experiências com o uso de explosões nucleares ou direcionou energia para desativar satélites”, segundo um funcionário dos EUA.

Não ficou imediatamente claro por que a Rússia precisaria de armas nucleares no espaço para destruir satélites inimigos – em oposição a foguetes ou lasers que também podem destruir equipamentos orbitais relativamente delicados.

A Rússia destruiu um dos seus próprios satélites em 2021 usando um míssil terrestre, criando uma nuvem perigosa de 1.500 peças rastreáveis ​​de lixo espacial que ameaçava outros satélites.

A informação perturbadora surgiu num momento em que fervorosos defensores dos EUA na Ucrânia tentavam pressionar os líderes da Câmara a realizar uma votação sobre 60 bilhões de dólares em ajuda a Kiev para se defender da invasão russa que já dura dois anos.

O presidente do Comitê de Inteligência da Câmara, Mike Turner, que há poucos dias regressou de uma viagem à Ucrânia, provocou um frenético jogo de adivinhação na manhã de quarta-feira ao dizer publicamente que os membros do Congresso receberam “informações relativas a uma grave ameaça à segurança nacional”.

Ele exigiu que Biden “desclassifique todas as informações relacionadas a esta ameaça para que o Congresso, a Administração e nossos aliados possam discutir abertamente as ações necessárias para responder a esta ameaça”.

O presidente da Câmara, Mike Johnson – que recusou ajuda adicional à Ucrânia devido às preocupações com a corrupção local e à falta de respostas da Casa Branca sobre os objectivos dos EUA no conflito – procurou rapidamente acalmar as preocupações.

Johnson disse que os americanos “não precisam de alarme” sobre a inteligência referenciada por Turner. “No mês passado, enviei uma carta à Casa Branca solicitando uma reunião com o presidente para discutir uma questão grave de segurança nacional que é confidencial”, disse Johnson aos repórteres no Capitólio.

“Em resposta a essa carta, está agora agendada uma reunião sobre este assunto aqui no Capitólio com o Bando dos Quatro e com o conselheiro de segurança nacional do presidente, Jake Sullivan”, acrescentou, referindo-se a um grupo de oito membros importantes do Congresso que são regularmente informados sobre informações altamente confidenciais.

“Vou pressionar o governo para que tome as medidas apropriadas e todos podem ficar consolados com isso.”

Johnson acrescentou: “Quero assegurar ao povo americano que não há necessidade de alarme público. Trabalharemos juntos para resolver esse assunto, assim como fazemos com todos os assuntos delicados que são classificados. E, além disso, não tenho liberdade para divulgar informações confidenciais e realmente não posso dizer muito mais.”

Uma fonte de One Hill disse ao The NY Post, no entanto, que a informação era “urgente” e dizia respeito a uma potencial capacidade militar estrangeira.





O comitê de inteligência votou para disponibilizar o seu conteúdo a todos os membros da Câmara esta semana, acrescentou a fonte – garantindo que o conteúdo do alerta misterioso se tornaria rapidamente de conhecimento público devido aos membros notoriamente desleixados daquela câmara.

Os EUA, que não possuem armas nucleares no espaço, e a Rússia fazem parte do Tratado do Espaço Exterior de 1967, que proíbe os signatários de “colocar em órbita ao redor da Terra quaisquer objetos que transportem armas nucleares ou quaisquer outros tipos de armas de destruição em massa”.

Contudo, os países podem se retirar de tais acordos. O ex-presidente Donald Trump, por exemplo, pôs fim à participação dos EUA num pacto de controle de armas com a Rússia que regulamentava a implantação de armas nucleares de alcance intermediário, citando o alegado descumprimento russo.

O líder da minoria na Câmara, Hakeem Jeffries, alertou na noite de quarta-feira que “a ameaça mais urgente à segurança nacional que o povo americano enfrenta neste momento é a possibilidade de o Congresso abandonar a Ucrânia e permitir que a Rússia de Vladimir Putin vença”.

O conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, expressou frustração com a divulgação pública do assunto por Turner. No entanto, ele se recusou a dizer se se tratava de uma ameaça militar estrangeira ou se poderia garantir aos americanos que não deveriam se preocupar.

Os 60 bilhões de dólares pendentes em ajuda adicional dos EUA à Ucrânia foram aprovados no Senado na manhã de terça-feira como parte de um pacote mais amplo de assistência externa de 95 mil milhões de dólares. O Congresso destinou anteriormente 113 bilhões de dólares em ajuda à Ucrânia.

O presidente da Câmara Johnson solicitou uma reunião com Biden para discutir a guerra antes de decidir se realizará uma votação em plenário.

