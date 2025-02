Rússia quer continuar diálogo com Vaticano sobre Ucrânia

MOSCOU, 13 FEV (ANSA) – O governo de Vladimir Putin está aberto a continuar o “diálogo construtivo” com o Vaticano sobre a Ucrânia, informou uma autoridade do Ministério das Relações Exteriores russo à agência de notícias estatal RIA Novosti nesta quinta-feira (13).

Artyom Studennikov, chefe do departamento europeu do ministério, explicou que, desde o início do conflito, a Santa Sé “tem seguido consistentemente uma linha de justiça e equilíbrio, pedindo uma solução pacífica e declarando sua prontidão para contribuir para isso de todas as maneiras possíveis”.

De acordo com o diplomata russo, a “abordagem construtiva” do Vaticano está “em aberto contraste com o objetivo declarado do Ocidente coletivo de infligir uma derrota estratégica à Rússia, o uso interminável de armas cada vez mais letais contra a Ucrânia e a continuação do conflito”.

Studennikov lembrou ainda das duas missões a Moscou, em junho de 2023 e outubro de 2024, do enviado do papa Francisco, o cardeal Matteo Zuppi, que levaram a “resultados concretos na cooperação russo-vaticana em aspectos humanitários”. Entre eles, “o trabalho de reunificação de crianças evacuadas de zonas de combate com suas famílias”.

No âmbito das ações do Vaticano para tentar encontrar caminhos de diálogo na guerra na Ucrânia, Zuppi visitou Moscou, pela segunda vez, no final do ano passado, para discutir “novos esforços para favorecer a reunião familiar de crianças ucranianas e trocas de prisioneiros, em vista do atingimento da tão esperada paz”.

O enviado de Francisco chegou a ir também na Ucrânia para tentar encontrar brechas para negociações, mas as conversas pela paz em ambas as nações não avançaram. (ANSA).