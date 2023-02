Rússia propõe teto de descontos para exportação de petróleo

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 12/02/2023 - 14:49 Compartilhe





(Reuters) – O Congresso da Rússia apresentou um projeto de lei na noite de sábado estabelecendo descontos para exportações de petróleo russo, de acordo com o site da câmara baixa do Parlamento.

Pelo texto da proposta, o desconto no petróleo Brent seria limitado a 34 dólares por barril em abril, caindo para 31 dólares em maio, 28 dólares em junho e 25 dólares em julho.

O governo russo está debatendo como calcular o preço tributável do petróleo da Rússia, após a proibição de importação da União Europeia e a falta de um mecanismo confiável para estabelecer o preço.





A Rússia atualmente usa as avaliações de preço dos Urais, nos portos europeus de Roterdã e Augusta, fornecidas pela agência de relatórios de preços Argus, para determinar seu imposto de extração mineral, imposto de renda adicional, taxa de exportação de petróleo e imposto reverso sobre o petróleo.

Na sexta-feira, a Reuters publicou que a Rússia planeja fixar o preço do óleo bruto dos Urais em 20 dólares por barril, abaixo do Brent, por motivos fiscais, após a receita do petróleo cair em janeiro.

A Rússia depende de receitas de petróleo e gás para financiar seu orçamento, mas tem sido forçado a começar a vender reservas de moedas estrangeiras para cobrir o déficit que subiu para 24,8 bilhões de dólares em janeiro, devido ao custo da operação militar na Ucrânia.

