Rússia pode limitar importação de sementes por empresas estrangeiras

Estadão Conteúdo 08/08/2022 - 10:00 Compartilhe

Nova York, 8 – A Rússia pode estabelecer cotas para a importação de sementes de companhias estrangeiras para estimular a produção doméstica, disse a agência de notícias russa Interfax, citando o ministro da Agricultura. Algumas empresas, como Bayer e Syngenta, continuaram fornecendo aos agricultores russos sementes e produtos químicos para proteção de lavouras, apesar da invasão da Ucrânia, alegando preocupações globais com a segurança alimentar. A Rússia é um dos maiores produtores e exportadores de trigo do mundo. A empresa de sementes e agroquímicos Corteva disse em maio que estava deixando a Rússia, o que custou à companhia US$ 45 milhões. Fonte: Dow Jones Newswires.