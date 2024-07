Rússia planeja ‘medidas’ para contra-atacar ‘ameaça’ da Otan

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/07/2024 - 7:36 Para compartilhar:

A Rússia planeja “medidas” para “contra-atacar a séria ameaça” representada pela Otan, que está “de fato plenamente envolvida no conflito da Ucrânia”, afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, citado pelas agências de notícias russas.

“Somos obrigados a analisar com muito cuidado as decisões que foram tomadas (na reunião de cúpula de Washington), as conversas que aconteceram e analisar com muito cuidado o texto da declaração que foi adotado”, afirmou o porta-voz.

“É uma ameaça muito séria para a segurança nacional, que nos obrigará a adotar medidas estudadas, coordenadas e eficazes para contra-atacar a Otan”, acrescentou Peskov, sem revelar quando serão adotadas nem a natureza das medidas.

Na quarta-feira, em uma reunião histórica em Washington, os países da Otan reforçaram seu apoio à Ucrânia com o anúncio do envio de caças F-16, baterias de defesa antiaérea e o reconhecimento de que Kiev está em um “caminho irreversível” para ser membro da Aliança Atlântica.

Nesta reunião, “tomamos novas medidas para fortalecer a nossa dissuasão e defesa, reforçar o nosso apoio a longo prazo à Ucrânia para que possa vencer” a guerra contra a Rússia, acrescenta o texto.

“Constatamos que nossos adversários na Europa e nos Estados Unidos não são partidários do diálogo. E, a julgar pelos documentos adotados na cúpula da Otan, não são partidários da paz”, disse Peskov à imprensa, antes de afirmar que Aliança Atlântica “é um instrumento de confronto, e não de paz e segurança”.

“Desde o início, afirmamos que a integração da Ucrânia à Otan representava uma ameaça inaceitável para nós (…) Agora vemos que a Otan adota um documento que diz que a Ucrânia vai aderir definitivamente à Otan”, lamentou Peskov.

