Rússia planeja exercícios militares no leste a partir de 30 de agosto

LONDRES (Reuters) – A Rússia planeja realizar exercícios militares estratégicos a partir do próximo mês no leste do país, a milhares de quilômetros da guerra que trava na Ucrânia, disse o Ministério da Defesa russo.







Os exércicios de Vostok ocorrerão entre 30 de agosto e 5 de setembro e incluirão contingentes militares de outros países, disse o ministério, sem nomeá-los.

Os exercícios enviarão a mensagem de que a Rússia, apesar da custosa guerra de cinco meses na Ucrânia, continua focada na defesa de seu território e capaz de manter os “negócios como sempre” em termos militares.

Para acentuar este ponto, o ministério disse em comunicado: “Nós voltamos nossa atenção para o fato de que somente parte das Forças Armadas da Federação Russa estão envolvidas na operação militar especial (na Ucrânia), um número que é suficiente para cumprir todas as tarefas estabelecidas pelo Comandante em Chefe Supremo.”

O ministério acrescentou que a Rússia não cancelou qualquer atividades de treino ou cooperação internacional, e os exercícios serão abastecidos com todo material, armamentos e equipamentos necessários.

(Reportagem de Mark Trevelyan)