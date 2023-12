AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 13/12/2023 - 13:21 Para compartilhar:

A Rússia, um dos maiores produtores de gás e petróleo, pediu nesta quarta-feira (13) para evitarem um abandono “caótico” do uso de energia fóssil e elogiou o espírito de “compromisso” do acordo adotado na COP28, em Dubai.

“Em cada ocasião, destacamos as consequências de uma saída caótica do carvão, do petróleo e do gás, e sem o apoio da ciência”, declarou o chefe da delegação russa, Ruslan Edelgueriev, citado pela agência de notícias TASS.

