Rússia: Parlamento aprova aumento de imposto para ricos, em busca de ampliar receita fiscal

O parlamento da Rússia aprovou nesta quarta-feira , 10, um projeto de lei que aumenta o imposto de renda para os ricos, em uma medida para ajudar o governo a financiar combates na guerra contra a Ucrânia. Estima-se que a reforma tributária trará 2,6 trilhões de rublos (US$ 29 bilhões) em receitas federais adicionais para a Rússia em 2025.

A legislação, que prevê um imposto progressivo sobre a renda pessoal, é uma grande mudança em relação ao imposto de taxa fixa, que foi amplamente creditado por melhorar a arrecadação de receitas após sua introdução em 2001.

O projeto de lei determina um imposto de 13% para rendas de até 2,4 milhões de rublos (US$ 27.500) por ano. Para rendas acima desse valor, seria aplicada uma taxa de imposto cada vez mais alta, com a taxa máxima de 22% para rendas superiores a 50 milhões de rublos (US$ 573.000). A legislação também prevê um aumento na alíquota do imposto de renda das empresas de 20% para 25%.

Endossado na terceira leitura final pela câmara baixa, a Duma, e horas depois pela câmara alta, o Conselho da Federação russa, o projeto foi encaminhado para assinatura pelo presidente Vladimir Putin – última etapa antes de se tornar lei.