Rússia: oscilação do rublo expõe fragilidades na economia de Putin

A oscilação do valor do rublo russo expôs uma fissura na fortaleza do presidente Vladimir Putin, uma vulnerabilidade rapidamente superada pela equipe econômica do Kremlin, em uma medida que permitiu a moeda a recuperar seu equilíbrio, pelo menos por enquanto.

No entanto, a solução – um aumento de emergência das taxas de juro – não consegue esconder o dilema que está no cerne da economia russa: como financiar as forças armadas sem minar a moeda nacional e sem sobreaquecer a economia com uma inflação corrosiva e politicamente embaraçosa.

No que diz respeito à pressão sobre o rublo, a Rússia, um dos maiores fornecedores de petróleo do mundo, está ganhando menos com a venda da commodity devido às sanções ocidentais. Isto está reduzindo o excedente comercial do país com o resto do mundo porque o povo e as empresas russas também estão comprando mais produtos estrangeiros.

Ganhar mais com as exportações do que o que é gasto nas importações normalmente sustenta o rublo. Embora a redução do excedente comercial tenha levado a moeda a um declínio constante, o país se beneficiou porque uma taxa de câmbio mais fraca ajuda, na verdade, o governo a pagar as suas contas. Isto porque os dólares ganhos com o petróleo podem ser trocados por uma quantidade maior de rublos para gastar em agências governamentais, salários de trabalhadores e pensões.

Mas a moeda russa caiu demais para o gosto do Kremlin. Isso levou o BC a realizar um grande aumento emergencial das taxas de juros com o objetivo de esfriar a demanda local por importações. A moeda subiu para 92 por dólar nos dias seguintes ao aumento das taxas, mas caiu constantemente desde então, sendo foi negociado a 96 por dólar na quarta-feira.

Graças aos lucros do petróleo, o governo tem uma dívida insignificante e reservas robustas, embora cerca de metade dessas reservas tenha sido congelada por sanções.

