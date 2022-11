Rússia não quer interromper esforços globais de segurança alimentar, diz autoridade

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 15/11/2022 - 20:08 Compartilhe

MOSCOU (Reuters) – A Rússia não quer interromper os esforços globais de segurança alimentar, disse o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia em entrevista ao jornal Izvestia, sinalizando que um acordo que permite à Ucrânia exportar grãos através do Mar Negro pode ser encaminhado sem problemas.

O acordo deve ser prorrogado em 19 de novembro, a menos que haja objeções. Moscou disse que seu acordo depende de provisões para garantir que possa exportar seus próprios grãos e fertilizantes, apesar dos obstáculos criados pelas sanções ocidentais.

“Somos pessoas para quem a dimensão humanitária da questão não é uma palavra vazia”, disse Sergei Vershinin, segundo a entrevista divulgada pelo Izvestia na manhã desta quarta-feira.

Tanto a Ucrânia quanto a Rússia são grandes exportadores globais de grãos. A Rússia é o maior exportador mundial de trigo e um importante fornecedor de fertilizantes para os mercados globais.

Se as declarações ocidentais sobre isenções de sanções para as exportações de alimentos da Rússia forem colocadas em prática, “tudo continuará em condições normais” para o acordo de grãos do Mar Negro, disse ele.

Quando perguntado se a Rússia apoiaria a recente proposta da Turquia de remover um prazo do acordo, ele disse que o atual período de duração –120 dias– parece “justificado”.

(Por Polina Devitt)

