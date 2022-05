Rússia não desistiu de conquistar Kiev, diz prefeito

ROMA, 26 MAI (ANSA) – O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, discursou nesta quinta-feira (26) no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, e afirmou que a Rússia não desistiu de conquistar a capital da Ucrânia.

“A Rússia ainda espera tomar o controle de Kiev”, declarou o mandatário, acrescentando que a prioridade de Moscou é “ocupar o país inteiro”. “O objetivo principal ainda é a capital da Ucrânia, o coração do país”, disse.





As tropas russas fizeram uma tentativa de tomar Kiev logo no início da invasão, porém recuaram diante da resistência ucraniana e passaram a se concentrar na conquista do Donbass e do sul do país.

“Moscou não aceita que façamos parte da Europa. Quer ocupar a Ucrânia, e acho que não vai parar na fronteira. Não estamos defendendo apenas a Ucrânia, mas todos vocês, porque temos os mesmos valores”, reiterou Klitschko.

Atualmente, o principal palco da guerra é a cidade de Severodonetsk, uma das mais importantes da província de Lugansk, que abriga conflitos separatistas desde 2014.

“Cerca de 90% das habitações de Severodonetsk foram danificadas pelos bombardeios”, disse o chefe da administração municipal, Oleksandr Stryuk. (ANSA).