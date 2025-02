Rússia lança número recorde de drones em ataque à Ucrânia

A Ucrânia registrou um número recorde de ataques de drones russos durante a madrugada deste domingo (23/02), na véspera do terceiro aniversário da invasão em grande escala promovida por Moscou.

A Rússia lançou um total de 267 ataques de drones contra a Ucrânia durante a madrugada, resultando no maior número de ataques desse tipo durante quase três anos de guerra, informou a defesa aérea ucraniana.

Cerca de 138 drones foram abatidos, segundo a defesa aérea de Kiev, enquanto cerca de 119 drones desapareceram do radar.

O porta-voz da Força Aérea, Yurii Ihnat, escrevendo no Facebook, disse que a madrugada passada registrou o maior número de ataques de drones russos desde o início da guerra, em 24 de fevereiro de 2022.

Foram registrados danos em várias regiões da Ucrânia, incluindo Kiev, Odessa, Dnipropetrovsk e Zaporíjia. A Rússia também lançou três ataques usando mísseis Iskander, disse Ihnat.

Um homem foi morto e cinco pessoas ficaram feridas em um ataque de míssil russo na cidade industrial de Kryvyi Rih, no sul da Ucrânia, informaram as autoridades locais.

Doze edifícios residenciais, além de outros edifícios e carros foram danificados, segundo as autoridades.

De acordo com as autoridades, as sirenes de ataque aéreo soaram por seis horas na capital Kiev, onde dois prédios, carros e o telhado de uma agência de correios foram danificados.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, agradeceu às forças de defesa aérea por seu trabalho.

Somente na semana passada, a Rússia atacou a Ucrânia com 1.150 drones, mais de 1.400 bombas planadoras e 35 mísseis, disse ele.

Zelenski quer informar sobre a linha de frente

Zelensky planeja realizar uma grande coletiva de imprensa ainda neste domingo, durante a qual se espera que ele faça um resumo da situação na linha de frente.

A entrevista coletiva de Zelenski acontece dias depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, criticou duramente o presidente ucraniano, chamando-o de “ditador” por ter cancelado as eleições devido à guerra iniciada por Putin em 22 de fevereiro de 2024.

Os EUA foram o mais importante apoiador e fornecedor de armas da Ucrânia durante o governo de Joe Biden, antecessor de Trump, mas os comentários recentes de Trump indicam que os Estados Unidos podem não apoiar a Ucrânia por muito mais tempo.

Enquanto o Exército russo continua avançando no leste da Ucrânia, especialistas independentes estimam que pelo menos 95 mil soldados foram mortos somente nas Forças Armadas de Putin.

Esses números não podem ser verificados de forma independente.