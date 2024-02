Rússia lança nave Progress de reabastecimento para ISS

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 15/02/2024 - 6:25 Para compartilhar:

A Rússia lançou nesta quinta-feira (15) uma nave Progress de reabastecimento para a Estação Espacial Internacional (ISS), um dos poucos projetos Rússia-EUA que prossegue, apesar das tensões entre os dois países com a guerra na Ucrânia.

O foguete Soyuz-2.1a, que transportava a nave Progress MS-26, decolou com sucesso do cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, informou a Agência Espacial Russa em seu canal no Telegram, ao divulgar um vídeo do momento.

A nave entrou em órbita com sucesso e tem previsão de acoplamento à estação no sábado (17), segundo a agência.

A Progress transporta combustível, equipamentos para experimentos científicos e alimentos para a tripulação da ISS, atualmente integrada por sete pessoas: três cosmonautas russos, dois astronautas americanos, um dinamarquês e um japonês.

Em dezembro, a Agência Espacial Russa e a Nasa concordaram em prolongar até 2025 os voos conjuntos para a Estação Espacial Internacional.

Em julho de 2022, a Rússia anunciou a intenção de sair do projeto da ISS depois de 2024. O país tem um papel crucial na estação.

Desde então, a prioridade de Moscou é a criação de uma nova estação orbital russa.

Modelo de cooperação internacional entre Europa, Japão, Estados Unidos e Rússia, a ISS começou a ser montada em 1998.

A princípio, a missão deveria terminar em 2024, mas a Nasa considera que pode seguir em operação até 2030.

