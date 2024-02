Rússia lança caçada à modelo que posou de topless em frente à igreja de Moscou

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 21/02/2024 - 1:36 Para compartilhar:

Uma modelo ucraniana do OnlyFans que registrou um topless na frente de uma icônica catedral de Moscou está agora na lista dos “mais procurados” da Rússia por causa da façanha como parte da renovada repressão do Kremlin a tais atitudes.

Lolita Bogdanova, 24, levantou a camisa durante a provocante sessão de fotos do lado de fora da Catedral de São Basílio, na Praça Vermelha, em 2021, de acordo com o The Daily Star.

As fotos atrevidas ressurgiram recentemente, supostamente irritando as autoridades russas e as levando a lançar uma caçada humana contra ela.

Bogdanova teria assinado um acordo para não deixar a Rússia até que o assunto pudesse ser investigado, mas imagens publicadas no Instagram indicam que ela pode ter fugido para os EUA.

A mulher, que atua no OnlyFans como Lola Bunny, pediu desculpas a quem ficou ofendido quando as fotos foram divulgadas originalmente, alegando que não haviam sido postadas por ela, segundo a reportagem.

A caça humana internacional da Rússia a Bogdanova ocorre num momento em que os líderes linha-dura do Kremlin lançam uma nova onda de acusações contra “inimigos” ou desviantes da nova ortodoxia mais conservadora da Rússia, ao mesmo tempo que tentam silenciar padres que apelaram à paz na Ucrânia.

Enquanto isso, OnlyFans assumiu uma posição anti-guerra contra a Rússia durante a invasão da Ucrânia em 2022, pausando contas de criadores russos de acordo com as sanções impostas a Moscou.

A notícia da caça a Bogdanova chegou dias depois da morte altamente suspeita do rival político encarcerado do ditador russo Vladimir Putin, Alexei Navalny.

O partido de oposição de Navalny e os líderes mundiais, incluindo o presidente Joe Biden, dizem que é claro que o dissidente foi assassinado por Putin.

“Putin mata quem ele quer, seja um líder da oposição ou qualquer outra pessoa que lhe pareça exatamente o alvo”, disse o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, depois que a morte de Navalny foi relatada pela Rússia na sexta-feira.

“Após o assassinato de Alexei Navalny, é absurdo perceber Putin como um chefe supostamente legítimo de um Estado russo, e ele é um bandido que mantém o poder através da corrupção e da violência”, disse Zelensky.

O irmão de Navalny, Oleg Navalny, foi adicionado terça-feira à lista dos mais procurados da Rússia , procurado pela Polícia Federal por uma acusação não especificada.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias