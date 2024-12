Rússia lança ataques ‘desumanos’ no dia de Natal, diz Ucrânia

A Rússia atacou o sistema de energia da Ucrânia e algumas cidades com mísseis de cruzeiro e balísticos, além de drones, nesta quarta-feira, 25, em um ataque “desumano” no dia de Natal, disse o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy.

Quase três anos após o início da guerra, os ataques feriram pelo menos seis pessoas na cidade de Kharkiv, no nordeste do país, e mataram uma na região de Dnipropetrovsk, informaram os governadores.

Meio milhão de pessoas na região de Kharkiv ficaram sem aquecimento, em temperaturas apenas alguns graus Celsius acima de zero, enquanto houve apagões na capital Kiev e em outros lugares.

“Hoje, (o presidente russo Vladimir) Putin escolheu deliberadamente o Natal para atacar. O que poderia ser mais desumano? Mais de 70 mísseis, incluindo mísseis balísticos, e mais de cem drones de ataque”, disse ele.

O Ministério da Defesa da Rússia confirmou que realizou um “ataque maciço” contra o que, segundo ele, eram instalações críticas de energia que apoiavam o trabalho do “complexo militar-industrial” de Kiev. “O objetivo do ataque foi alcançado. Todas as instalações foram atingidas”, afirmou a pasta em comunicado.

Os militares da Ucrânia disseram que suas defesas aéreas derrubaram 59 mísseis russos e 54 drones durante a noite e na manhã de quarta-feira.

Os ucranianos estavam comemorando seu segundo Natal na quarta-feira, de acordo com um novo calendário, em outro passo para apagar a influência russa.

A maioria dos ucranianos é formada por cristãos ortodoxos e a Igreja Ortodoxa independente da Ucrânia, criada em 2018, concordou em 2023 em se afastar do calendário juliano tradicional usado na Rússia, onde o Natal é em 7 de janeiro.

A Rússia intensificou os ataques ao setor energético ucraniano desde a primavera deste ano, danificando quase metade de sua capacidade de geração e causando apagões prolongados.

“O presente de Natal da Rússia para a Ucrânia: mais de 70 mísseis e 100 drones, direcionados às famílias ucranianas que comemoram em suas casas e à infraestrutura de energia que as mantém aquecidas”, disse a embaixadora dos Estados Unidos, Bridget Brink.