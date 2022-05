Rússia lança ataque para cercar tropas ucranianas no leste

Por Pavel Polityuk

KIEV/SLOVYANSK, Ucrânia (Reuters) – Forças russas estavam lançando um ataque total para cercar tropas ucranianas em cidades-gêmeas situadas em um rio no leste da Ucrânia nesta terça-feira, uma batalha que pode determinar o sucesso ou fracasso da principal campanha de Moscou no leste.





Exatamente três meses depois que a Rússia invadiu a Ucrânia, está programado que as autoridades da segunda maior cidade ucraniana, Kharkiv, abram o metrô, onde milhares de civis procuraram abrigo por meses sob bombardeio implacável.

A reabertura é um símbolo do maior sucesso militar da Ucrânia nas últimas semanas: empurrar as forças russas em grande parte para fora do alcance da artilharia de Kharkiv, como fizeram na capital Kiev em março.

Mas as batalhas decisivas da mais recente fase da guerra ainda estão acontecendo mais ao sul, onde Moscou está tentando tomar a região de Donbas, nas províncias de Donetsk e Luhansk, no leste do país, e prender as forças ucranianas em um bolsão na principal frente oriental.

A parte mais ao leste do bolsão de Donbas, controlado pela Ucrânia, a cidade de Sievierodonetsk na margem leste do rio Siverskiy Donets e sua gêmea Lysychansk, na margem oeste, se tornaram o principal campo de batalha, com as forças russas avançando de três direções para cercá-las.

“O inimigo concentrou seus esforços em realizar uma ofensiva para cercar Lysychansk e Sievierodonetsk”, disse Serhiy Gaidai, governador de Luhansk, onde as duas cidades estão entre os últimos territórios ainda controlados pela Ucrânia.

“A intensidade do fogo em Sievierodonetsk aumentou várias vezes, eles estão simplesmente destruindo a cidade”, disse ele na TV, acrescentando que havia cerca de 15.000 pessoas na cidade e os militares ucranianos continuam no controle.

Jornalistas da Reuters em Donbas, que chegaram a Bakhmut mais a oeste, ouviram e viram intenso bombardeio na estrada em direção a Lysychansk na segunda-feira. Veículos blindados, tanques e lançadores de foguetes ucranianos estavam se movendo em direção às linhas de frente, com ônibus transportando soldados.

Mais a oeste, em Slovyansk, uma das maiores cidades de Donbas ainda em mãos ucranianas, sirenes de ataque aéreo soaram na manhã de terça-feira, mas as ruas ainda estavam movimentadas, com um mercado cheio, crianças andando de bicicleta e um músico de rua tocando violino em um supermercado.

Dois ônibus de transporte público vazios estavam indo em direção à cidade de Lyman, na linha de frente, para retirar civis de bombardeios pesados, escoltados pela polícia e um carro militar.

A batalha segue-se à rendição, na semana passada, da guarnição ucraniana na cidade portuária de Mariupol, após quase três meses de cerco em que Kiev acredita que dezenas de milhares de civis morreram.

A Rússia está agora no controle de uma faixa ininterrupta do leste e do sul da Ucrânia, mas ainda não alcançou seu objetivo de capturar Luhansk e Donetsk.