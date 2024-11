Rússia lança ataque massivo contra Ucrânia; Polônia envia caças

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 17/11/2024 - 12:01 Para compartilhar:

KIEV, 17 NOV (ANSA) – A Ucrânia foi alvo de “um dos ataques aéreos mais poderosos” já lançados pela Rússia, anunciou o ministro das Relações Exteriores do governo de Volodymyr Zelensky, Andryi Sybiha, neste domingo (17).

Segundo o político ucraniano, foram enviados “drones e mísseis contra cidades pacíficas, civis adormecidos, infraestruturas essenciais”.

A ofensiva fez a Polônia disponibilizar caças e mobilizar todas as forças disponíveis para responder ao ataque “massivo”.

“Devido a um ataque massivo da Rússia, com mísseis de cruzeiro, mísseis balísticos e drones contra locais localizados, entre outros lugares, no oeste da Ucrânia, começaram as operações de aeronaves polonesas e aliadas”, informou o comando operacional polonês na rede social X.

Um bombardeamento massivo e coordenado atingiu todas as regiões da Ucrânia. Durante a noite do último sábado (16) e a manhã de hoje, os russos usaram drones de diferentes tipos, em particular Shahed, além de mísseis de cruzeiro, balísticos e hipersônicos Zirkon, Iskander e Kinzhal.

“No total, cerca de 120 mísseis e 90 drones destruíram mais de 140 deles foram abatidos. O alvo do inimigo era a nossa infraestrutura energética em todo o país. Infelizmente, há danos”, afirmou Zelensky no Telegram.

O presidente ucraniano disse que em Mykolaiv, afetado por um ataque de drone, “duas pessoas foram mortas e outras seis ficaram feridas, incluindo duas crianças”.

Já o ministro da Energia da Ucrânia, German Galushchenko, indicou que “um ataque massivo ao sistema elétrico está em andamento” e que as forças russas estão “atacando instalações de produção e transmissão de eletricidade em todo o país”.

O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, informou que uma pessoa ficou ferida quando um fragmento de um drone caiu sobre um prédio na capital.

Autoridades locais e os meios de comunicação ucranianos relataram numerosas explosões em todo o país, especialmente no sul, em Zaporizhzhia, Odessa, Mykolaiv e Chernigov. Os cortes de energia planejados afetaram a capital Kiev, sua região e as províncias de Donetsk, Donbass e Dnipropetrovsk, informou o portal Ukrinform.

“Esta é uma medida preventiva”, escreveu o chefe da administração regional de Kiev, Serhii Popko. (ANSA).