Rússia investiga ‘ato terrorista’ após descarrilamento de trem

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/11/2023 - 16:05 Para compartilhar:

As autoridades russas abriram uma investigação por “ato terrorista” após o descarrilamento de um trem de carga neste sábado (11) devido a uma explosão no sudeste de Moscou, anunciou o Comitê de Investigação.

A ativação de um “artefato explosivo improvisado” causou o descarrilamento de 19 vagões pela manhã, dos quais 15 foram danificados, na região de Riazan, acrescentou o Comitê no Telegram, responsável por casos judiciais importantes na Rússia.

Também foi aberta uma investigação por “ato terrorista” e aquisição, transporte ou armazenamento de explosivos.

Um funcionário ficou levemente ferido, explicou a empresa estatal ferroviária russa, acrescentando que o descarrilamento ocorreu devido à “intervenção de pessoas não autorizadas”.

Desde que Moscou lançou sua ofensiva contra a Ucrânia em fevereiro de 2022, várias sabotagens foram relatadas nas ferrovias russas. Em várias ocasiões, Moscou acusou Kiev de ser responsável.

Até o momento, as autoridades ainda não acusaram a Ucrânia de ter ordenado o descarrilamento.

Os investigadores buscam estabelecer “todas as circunstâncias do incidente e as pessoas envolvidas”, disse o Comitê de Investigação.

As imagens, publicadas em sua conta no Telegram, mostram vários vagões tombados.

Paralelamente, na madrugada deste sábado, ocorreu um incêndio em uma fábrica de pólvora na região de Tambov, no centro da Rússia.

As chamas foram “rapidamente extintas” e não causaram vítimas, disseram as autoridades regionais. As causas e circunstâncias do incêndio estão sendo esclarecidas, acrescentaram.

Vários canais russos no Telegram afirmaram que foram ouvidos “ruídos de explosão” antes do início do incêndio, citando testemunhas.

A AFP não conseguiu verificar essas alegações.

bur/def/pc/am

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias