Rússia indica que não pretende renovar acordo de exportações de grãos com Ucrânia

A Rússia indicou nesta terça-feira, 4, que não pretende renovar o acordo de grãos com a Ucrânia, que expira no próximo dia 17. Firmado no passado sob intermédio da Turquia, o pacto prevê a livre circulação de produtos como trigo e milho pelo Mar Negro, apesar da guerra em curso entre os dois países.

Em comunicado, o ministério das Relações Exteriores russo afirmou que a iniciativa não cumpriu o objetivo inicial de facilitar as exportações para os países mais necessitados, especialmente em África, Ásia e América Latina. As cinco nações mais pobres – Etiópia, Yemen, Afeganistao, Sudão e Somália – receberam apenas 2,6% dos grãos exportados, de acordo com a nota.

“Nestas condições, é óbvio que não há motivos para a continuação da ‘Iniciativa do Mar Negro'”, afirma Moscou, que acusa o Ocidente de distorcer os mercados com sanções que considera “unilaterais” e “ilegais”.

Entre as condições para a prorrogação do tratado, o Kremlin exige a reintegração do Banco Russo de Agricultura ao sistema Swift, do qual os russos foram desligados na esteira da invasão da Ucrânia. Segundo o jornal Financial Times, a União Europeia estuda uma solução que permitira à instituição estatal abrir uma subsidiária europeia que teria acesso à rede. A Rússia, no entanto, rejeitou a oferta, conforme informou a Reuters.

