Rússia inclui Zelensky em lista de procurados

04/05/24 - 18:10min

Negociações de trégua em Gaza são retomadas e Israel e Hamas se acusam mutuamente de dificultá-las

Israel e o Hamas se acusaram mutuamente de obstruir as negociações que foram retomadas neste sábado (4) no Cairo, com mediação internacional, para alcançar um cessar-fogo na Faixa de Gaza, após quase sete meses...