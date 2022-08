Rússia: Gato ‘gigante’ do tamanho de criança de dois anos viraliza nas redes sociais

Da Redação 12/08/2022 - 14:45 Compartilhe

O gato Kefir, da raça maine coon, ganhou viralizou nas redes por ser considerado “gigante”. Pesando mais de 12 kg, o seu tamanho pode ser comparado ao da filha da sua dona, que tem dois anos. O felino reside com a sua família na cidade de Stary Oskol, em Oblast de Belgorod, na Rússia. As informações são do UOL.

A sua tutora, Yulia Minina, faz questão de compartilhar o cotidiano do gato no seu perfil do Instagram.

Kefir, que ainda tem menos de dois anos, ficou famoso nas redes sociais em janeiro deste ano ao chamar a atenção por conta do seu tamanho, que o fez ser confundido com um cachorro.

Yulia Minina frisou que o felino é carinhoso e muito brincalhão. “Ele não apenas cresceu grande na aparência, ele também é muito inteligente e sempre se comporta com calma. O olhar geralmente é como o de uma pessoa. Kefir tem uma aparência formidável, mas é uma ‘criança’ muito afetuosa”, finalizou ela ao tabloide Mirror.